CARNAVAL EM MS Cores e animação no primeiro dia de desfile em Corumbá; veja como foi Confira resumo do desfile de cada escola de samba

Cinco escolas de samba entraram na avenida no primeiro dia de desfiles do grupo especial do carnaval de Corumbá. Confira o resumo:

UNIDOS DA MAJOR GAMA

O samba, considerado um gênero musical tipicamente brasileiro, foi o homenageado no desfile da primeira escola de samba do grupo de acesso a se apresentar neste domingo, a Unidos da Major Gama. Com uma pegada descontraída, malemolente e cheia de charme, a comissão de frente composta por dez bailarinos levou para a avenida a dança de gafieira com indumentárias típicas e passos marcados.

CAPRICHOSOS

A Caprichosos de Corumbá foi a segunda escola a entrar na passarela do samba. A comissão de frente ‘clareou’ a avenida General Rondon, simbolizando o Astro Rei, com 12 integrantes vestidos nas cores laranja, branco e dourado, que trouxeram a história do brilho incandescente das manhãs de um novo dia.



Com o enredo irreverente, a escola trouxe para a avenida um questionamento escondido no ego de cada ser humano: "que rei sou eu?”. A alegria e desenvoltura dos 400 componentes, divididos em 14 alas, fez com que o enredo caísse nas graças dos expectadores que lotaram as arquibancadas, desde a rua Frei Mariano até o final da avenida.

ACADÊMICOS DO PANTANAL

O desfile da Acadêmicos do Pantanal trouxe para a avenida um tema muito apreciado pelo brasileiro: a vida boêmia e os bares da cidade, através do enredo “Bar Brasail - um mundo à parte e único”.



Apresentando a proposta de todo o desfile, a comissão de frente veio com oito componentes encenando o trabalho do garçom, peça chave para o funcionamento de um bar. Para o carro abre-alas nada melhor que uma boa ‘cerveja gelada’ que junto com o malandro da noite deu um toque irreverente para o início da passagem pela avenida.

ESTAÇÃO PRIMEIRA DO PANTANAL

A Estação Primeira do Pantanal foi a quarta escola a se apresentar no desfile das escolas do grupo de Acesso do Carnaval de Corumbá. Já era madrugada de segunda-feira quando a agremiação encerrou sua descida pela General Rondon. Neste ano a agremiação homenageou o promoter João Baptista, popularmente conhecido como JB.

Com o enredo, “Festejando com arte, a Estação Primeira canta JB”, a escola de samba passou pela avenida homenageando um ícone da noite corumbaense, o promoter João Baptista Da Cruz Filho. Em 14 alas foram destacadas as festas promovidas por JB durante todo o ano, entre elas, Hipinóse; Festa do Hawai; Cachorro Louco; Tequila; Cala Boca e Me Beija; Funk Vip; Halloween, entre outras.

IMPERATRIZ

O encontro com a tradicional Escola de Samba Imperatriz com a atual Escola de Samba Imperatriz Corumbaense levou os foliões ao delírio, ao resgatar as memórias dos antigos carnavais durante o desfile.



Com as cores verde, vermelho, amarelo e branco, a agremiação exaltou a primavera e a Imperatriz de Luiz M. Cambará. Ao todo, 400 componentes levaram o fascínio do carnaval corumbaense de 1975 para a passarela do samba.​