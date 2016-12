ACIDENTE Condutor perde o controle da direção e capota em curva na BR-262 Passageiro foi socorrido com dores na região cervical

Condutor de veículo Strada perdeu o controle da direção em curva na BR-262, na antiga Júlio Simões, distante sete quilômetros da área urbana de Corumbá e capotou. O fato aconteceu por volta das 15h de hoje.

No carro, que é de propriedade de empresa de mineração, estavam dois funcionários. O condutor, de 24 anos, saiu sem lesões aparentes, e o passageiro, de 20, foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros com fortes dores na região cervical, escoriações na face, no ombro esquerdo e corte no cotovelo direito.

A vítima foi imobilizada e transportada ao pronto socorro da cidade. O motorista relatou que perdeu o controle da direção ao tentar fazer curva e estavam indo pra mineradora, localizada na região de Maria Coelho.