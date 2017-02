BR-262 Condutor perde controle da

direção em curva e carro capota Casal não precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros

Condutor de 35 anos perdeu controle da direção ao passar por uma curva e veículo capotou em margem da rodovia. Acidente de trânsito aconteceu por volta das 14h de ontem, na BR-262, na cidade de Corumbá.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, casal estava em veículo que seguia pelo anel viário em direção a uma fazenda, quando carro capotou próximo ao Sindicato Rural de Corumbá.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas o casal não precisou de atendimento e optou por permanecer no local do acidente e aguardar a chegada do guincho.