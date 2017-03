Afonso Pena Condutora colide em caminhão

parado e três ficam feridas Acidente aconteceu hoje em avenida na cidade de Ladário

Três mulheres ficaram feridas depois que condutora colidiu em caminhão estacionado. Acidente aconteceu por volta das 5h40 de hoje, na Avenida Afonso Pena, na cidade de Ladário.

A condutora, de 30 anos, teve ferimentos na testa, na perna direita, no ombro e em uma das mãos. Já a passageira, de 20 anos, machucou o joelho e reclamava de dores no tórax, enquanto a segunda passageira, de 36 anos, teve corte no supercílio e ferimento na mão direito.

Todas foram socorridas por equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o pronto socorro em Corumbá.