CORUMBÁ Condutor bate carro e passageira

que estava sem cinto fica ferida Três pessoas estavam no automóvel, mas somente uma foi socorrida

Jovem, de 18 anos, teve de ser socorrida depois de acidente de trânsito que aconteceu por volta das 4h40min de hoje, na Avenida Rio Branco, esquina com Comandante Vanderlei, no Bairro Universitário, em Corumbá. A vítima estava de passageira em carro Fiesta que era ocupado por outras duas pessoas, mas foi a única que saiu ferida porque não usava cinto de segurança.

De acordo com informações do portal Diário Corumbaense, rapaz, de 22 anos, dirigia Fiesta quando, por razões a serem investigadas, perdeu controle da direção e bateu em meio-fio.

Com o impacto, a jovem, de 18 anos, que estava sem o equipamento de segurança sofreu traumas no rosto, fratura no braço direito e foi socorrida reclamando de dores na coluna. O condutor e outra passageira, de 17 anos, estavam com cinto e saíram ilesos, segundo a notícia.