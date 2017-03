TRADIÇÃO Com o enredo baseado na sorte, Vila Mamona é a vencedora do Carnaval 2017 No Grupo de Acesso, a vencedora foi a Estação Primeira do Pantanal

A Vila Mamona foi a grande campeã do Grupo Especial da Liga Independente das Escolas de Sambe de Corumbá (Liesco). Na apuração, realizada nesta quarta-feira na avenida General Rondon, a escola de samba somou 159,4 pontos, 0,2 pontos a mais que a Mocidade Independente da Nova Corumbá, segunda colocada. A Império do Morro, com 158,9 pontos, ficou na terceira colocação, seguida pela A Pesada (158,8) e Marquês de Sapucaí (157,9).

O presidente da escola campeã, Marcelo Toledo, fez questão de dividir a conquista com a comunidade. “Agradecemos a toda comunidade, as pessoas que trabalharam, junto com agente, que estiveram lá no dia a dia chorando, curtindo e resolvendo todas as questões. Foi maravilhoso. Agora é curtir a vitória”, afirmou.

No Grupo de Acesso, a vencedora foi a Estação Primeira do Pantanal, com 159,4 pontos. A Caprichosos de Corumbá foi a segunda com 158,1 e a Acadêmicos do Pantanal a terceira, com 157,1. A partir de 2018 a Liesco definiu que todas as agremiações participarão de um grupo único, sem acesso e sem rebaixamento.

DESFILE CAMPEÃO

A Vila Mamona levou 850 componentes distribuídos em 12 alas e quatro carros alegóricos. Com uma apresentação bastante compacta, os componentes mostraram a força da comunidade mamonense cantando o samba do começo ao fim da passagem da escola e conquistou a nota dez em cinco dos oito quesitos avaliados.

Sua comissão de frente representou o Embaralhe das Cartas. Os 12 componentes fizeram a coreografia que mostrou a arte triunfal de embaralhar as cartas de um jogo. Os bailarinos tinham nas mãos um pergaminho que ao abrir trazia o nome da escola escrito.

Carro abre-alas simbolizou a Sorte está lançada, fez uma referência direta ao enredo. Trouxe a águia símbolo da Vila Mamona, jogadores de cartas, roleta da sorte e esculturas de pequeno porte. Ala das baianas passou como Rainhas de Copas.

Casal de mestre-sala e porta-bandeira, Carlinhos Joia e Ana Paula, veio com fantasias a Realeza do Xeque-Mate. Uma referência ao jogo de xadrez e sua jogada que vence a partida.

Jogos como Dominó, Damas e Roleta foram apresentados em alas da escola. Carro alegórico Quem arrisca não petisca trouxe em sua estrutura um tabuleiro de xadrez com rei, rainha, cavalo e torre.

Os 80 componentes da bateria simbolizaram um grande tabuleiro. As rainhas Taís Rohjas e Isabela Monea, nas cores das pedras do xadrez, conduziram os ritmistas para o recuo.

Terceira alegoria da escola foi Amo Jogar, apostar e vencer. Retratou o amor ao jogo e a sensação indescritível de se ganhar uma aposta. Remeteu a fortuna e aos prêmios. Ainda passaram as alas do Enigma, Ciganos, Misticismo e Conselheiros Místicos. Carro final foi O canto da fé, que é a crença para apostar e conquistar a vitória. Finalizou a apresentação a ala Tarô e as diversas faces das cartas.

Com informações da prefeitura e Diário Corumbaense.