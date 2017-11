CRIMINOSOS Com corda artesanal, quatro fogem do presídio semiaberto em Corumbá Ausência dos internos foi descoberta hoje após conferência de presos

Quatro presos, identificados como Jair da Silva Arruda, João Vitor Nascimento de Souza Cícero Aranha e Marcos Henrique taborda Villa, fugiram do presídio semiaberto de Corumbá. A fuga foi descoberta na tarde desta quarta-feira (15).

Os homens fugiram pelo telhado com auxílio de uma corda artesanal feita com lençol, popularmente conhecida como Tereza, e apoio de uma escala colocada no terreno ao lado.

A polícia fez rondas em busca dos criminosos, mas eles ainda não foram encontrados.