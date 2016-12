Socorridos Cobrança de dívida termina com

homem esfaqueado e casal agredido Confusão aconteceu em residência no Bairro Popular Nova, em Corumbá

Rapaz de 29 anos foi esfaqueado no abdômen e casal agredido durante desentendimento em cobrança de dívida. Mulher de 26 anos agredida está grávida e o marido, de 35 anos teve pontos da cirurgia de apêndice rompidos em razão da violência. Confusão aconteceu por volta das 11h30 de ontem, em residência na Rua Santa Catarina, Bairro Popular, em Corumbá.

Todos os envolvidos são nigerianos e, conforme apurado pelo Corpo de Bombeiros, rapaz de 29 anos foi cobrar dívida do homem de 35. Os dois discutiram, ocasião em que o credor passou a espancar o devedor. Vítima foi operada recentemente e as agressões fizeram com que os pontos da cirurgia de apêndice rompessem e provocassem hemorragia.

Diante da situação, a esposa do devedor, que está grávida, saiu em defesa do marido e também foi agredida com socos e pontapés, principalmente na região da barriga.

A mulher conseguiu alcançar uma faca e desferiu um golpe no abdômen do agressor. Todos foram socorridos por Bombeiros e levados ao hospital, sob escolta policial. Já o esfaqueado, em razão da profunda perfuração, foi encaminhado as pressas para o centro cirúrgico.