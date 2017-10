PREFEITO DE CORUMBÁ Cirurgia cardíaca de Ruiter Cunha é antecipada e pode durar até 8 horas Ele acordou com pressão adequada e condições ideais para procedimento

O prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha vai passar por cirurgia na manhã de hoje. O procedimento, que pode ter duração de até oito horas, foi antecipado pela equipe médica do Proncor porque o chefe do Executivo acordou com as condições ideais: pressão adequada, estável e tranquilo.

Conforme as informações divulgadas pela assessoria de imprensa da prefeitura, Ruiter está sendo atendido por equipe médica coordenada pelo cirurgião cardíaco João Jazbik Neto, no Proncor em Campo Grande. A família do prefeito está na cidade para acompanhar.

ENTENDA O CASO

O prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha (PSDB), de 53 anos, teve infarto na manhã de segunda-feira (30).

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, levado ao hospital e depois transferido em avião de pequeno porte para Campo Grande, onde passou por exames de tomografia e procedimento de hemodinâmica para avaliar as artérias coronárias.

Na viagem de Corumbá para Campo Grande, Ruiter veio acompanhado do secretário municipal de saúde, Rogério Leite, e do procurador do município, José Amorim, informou o Diário Corumbaense.

A primeira-dama e secretária especial de Cidadania e Direitos Humanos, Beatriz Cavassa de Oliveira, veio para a Capital de carro.

Informações oficiais sobre o quadro de saúde do prefeito são repassadas pela assessoria de imprensa e nenhum parente vai se pronunciar sobre o caso.