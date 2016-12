FUGIRAM Ciclista é executado por

atiradores em motocicleta Vítima foi baleada na cabeça, tórax, costa, pescoço e mãos

Wellington Ronaldo de Souza, 34 anos, foi executado com vários tiros, por volta das 20h30min de ontem, quando seguia de bicicleta pelo cruzamento entre as ruas Totico de Medeiro com Barão de Melgaço, no Bairro América, em Corumbá. Atiradores ocupavam motocicleta e fugiram, segundo testemunha.

Após ouvirem tiros, pessoas notaram dois ocupantes de moto fugindo do local onde Wellington foi assassinado. Conforme socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem foi atingido por vários disparos, sendo na cabeça, tórax, costa, pescoço e mãos.

A bicicleta que estava com a vítima foi apreendida, assim como aparelho celular encontrado no local. Nenhum envolvido no crime foi preso e o caso está sob investigação. Wellington tinha passagem pela polícia por porte de droga, violação de domicílio e roubo.