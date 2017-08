quebra na seca Chuva em Corumbá ameniza situação

de queimadas no município Região é a terceira em focos de incêndio no Brasil

A chuva que caiu em Corumbá e região do Pantanal hoje pela manhã vai servir de alento para os quase dois meses de seca. As condições do clima favoreciam para as queimadas no município. Agora no período da tarde as nuvens permanecem na cidade e deve voltar a chover

O Programa de Monitoramento de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) identificou que Corumbá é o terceiro município do Brasil com números de focos de incêndio. Só neste ano foram 1.491 focos de queimadas. Só houve mais registro em São Félix do Xingu e Altamira, que ficam no Pará.

A chuva em Ladário e Corumbá começou por volta das 9h. Só houve essa medida para amenizar a seca por conta de frente fria que se formou no sul do país ontem e hoje vai passar por Mato Grosso do Sul.

Rajadas de vento também foram registradas, mas com menos intensidade em comparação as que passaram por Porto Murtinho, onde houve destelhamento de casas, queda de árvores e barcos chegaram a virar.