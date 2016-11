Corumbá Acidente entre trem e motocicleta deixa duas pessoas feridas Motociclista não viu luzes e entrou na frente da locomotiva em Corumbá

Motociclista de 31 anos e uma mulher, de 43, passageira do veículo, ficaram feridos depois de serem atingidos e arrastados por uma locomotiva de trem, na madrugada de hoje, em Corumbá.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, acidente aconteceu no cruzamento férreo da rua Albuquerque com avenida Gaturama.

Condutor da motocicleta informou que não viu as luzes e não ouviu sinais sonoros do trem. Ele passou pelo cruzamento e motocicleta foi atingida e arrastada pela locomotiva.

Homem foi socorrido com laceração no joelho direito e corte profundo na perna esquerda, além de diversas escoriações pelo corpo. Já a passageira teve fraturas na mão, dedos e tornozelo direitos.

Ambos estavam conscientes e foram encaminhados até o Pronto Socorro Municipal.