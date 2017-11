Acidente Carro capota depois de motorista

desviar de anta em estrada Veículo capotou duas vezes e bateu em uma árvore

Motorista, de 22 anos, ficou ferido depois de perder o controle da direção do veículo que conduzia, capotar e bater em uma árvore, na noite de ontem (4), em uma estrada de acesso ao distrito de Albuquerque, a 50 quilômetros de Corumbá.

De acordo com informações do Diário Online, o rapaz estava sozinho em uma picape e, ao tentar desviar de uma anta que estava na via, perdeu o controle da direção. Carro capotou por duas vezes e bateu em uma árvore.

Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima. Motorista sofreu ferimentos no rosto e braçlos, fratura na clavícula e corte profundo na testa. Ele estava consciente e foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal.