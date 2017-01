Resgate Carro capota, condutor fica ferido e acidente mobiliza bombeiros Não há informação se outro carro se envolveu no acidente

Condutor, de 36 anos, ficou ferido ao capotar veículo. Acidente de trânsito aconteceu por volta das 20h de ontem, na Rua Ciríaco de Toledo, entre as ruas Cuiabá e América, na cidade de Corumbá.

A suspeita é de que veículo seguia pela via pública quando condutor perdeu controle da direção e automóvel capotou. Não há informação se outro carro se envolveu no acidente.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou os primeiros atendimento à vítima, que teve ferimento no rosto e já havia sido retirada do interior do veículo.