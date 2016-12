CORUMBÁ Caminhonete é consumida por fogo

e fica destruída em incêndio Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas

Uma caminhonete, modelo Chevrolet/S10, ficou totalmente destruída depois de ser incendiada na madrugada de hoje, na Rua Pedro de Medeiros com a Rua Frei Mariano, em Corumbá.

Equipe do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e usou 800 litros de água para conter as chamas. Foi danificada toda a parte elétrica do carro, motor, painel, bancos e teto.

De acordo com o proprietário, ele deixou o veículo estacionado na calçada e de repente, ouviu o barulho do incêndio. Ainda não se sabe se fogo começou na parte elétrica ou foi criminoso.