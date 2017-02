CORUMBÁ Caçambas acumulam água e lixo e moradores temem doenças Pontos de entrega de recicláveis estão sem portas em Corumbá

Caçamba de coleta de lixos recicláveis tem gerado acúmulo de lixo e água, causando preocupação em moradores, por conta da possibilidade de virar criadouro do Aedes aegypti e esconderijo para animais peçonhentos.

Leitor do Portal Correio do Estado, que preferiu não ser identificado, disse que caçamba colocada na gestão anterior na Rua João Bosco da Mota, no bairro Guanã, não tem portas, o que facilita o acumulo de água quando chove, além de estar cheia de lixos que não são recicláveis.

Portal Correio do Estado entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Corumbá e com a empresa responsável pela coleta de lixo, Unipav, mas as ligações não foram atendidas até a publicação desta reportagem.

No site da prefeitura, informação é que a coleta de lixo é desenvolvida pela Unipav, que também é responsável pelos pontos de coleta de recicláveis, e orientação é que a população coloque o lixo nos locais apropriados com cerca de meia hora de antecedência para evitar que resíduo fique exposto por longo período.

De acordo com comunicado da Unipav, caçambas são Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), onde população deve depositar apenas lixo reciclável.

São 303 unidades de dos pontos distribuídas em 21 bairros. Coleta é feita por meio de cronograma e empresa afirma que materiais que não são recicláveis, como eletrodomésticos e móveis usados, não são recolhidos, portanto, não devem ser colocados nos locais.

Orientação é que a população materiais que provocam acúmulo de sujeira e água e facilitam reprodução de insetos, sejam entregues em locais que trabalham com os materiais, sejam doados ou descartados em local apropriado.

Não há informações sobre manutenção dos pontos de coleta.

