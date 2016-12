RESGATE Bombeiros usam trator para retirar vaca de 250 quilos que caiu em poço desativado Resgate durou três horas

Produtor rural do Assentamento Agrovilla III, em Corumbá, pediu ajuda do Corpo de Bombeiros para resgatar vaca de 250 quilos que caiu em poço desativado. O fato ocorreu na tarde de sábado, 24, e foi preciso um trator para tirar o animal do buraco.

De acordo com o Correio de Corumbá, o poço tem aproximadamente 13 metros de profundidade.

A vaca foi retirada com vida, sem ferimentos, um pouco debilitada e solta na propriedade. De acordo com os bombeiros o resgate levou três horas.