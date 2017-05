Socorro Bombeiros resgatam trabalhador

picado por cobra em área rural Homem apresentava sintomas como edema no pé e sangramento na gengiva

Equipe do Corpo de Bombeiros resgatou, ontem, trabalhador rural, de 35 anos, que foi picado por cobra. Caso aconteceu na região do Pantanal do Nabileque, na cidade de Corumbá.

Conforme os socorristas, militares se deslocaram de barco até o Porto Virabrequim, onde encontraram o trabalhador. Na ocasião, homem relatou que foi picado por cobra - que acredita ser jararaca boca de sapo - durante a lida no campo.

Ele apresentava sintomas, como acúmulo anormal de líquido no pé esquerdo e sangramento na gengiva. Vítima foi levada até o Porto Geral de Corumbá, de onde foi encaminhado para o pronto-socorro.