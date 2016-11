Animal Silvestre Bombeiros resgatam porco

espinho acuado por cachorros Captura aconteceu hoje de madrugada em Corumbá

Porco espinho foi capturado por equipe do Corpo de Bombeiros hoje de madrugada. Segundo informações dos militares, animal silvestre estava na árvore do quintal de residência localizada no Bairro Centro América, em Corumbá.

Animal, que era acuado por cachorros da família, foi resgatado e solto em área de mata nativa no município.