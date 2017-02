CHAMOU A ATENÇÃO Bombeiros fazem resgate de

cobra e tamanduá na zona urbana Animais estavam em residências e moradores chamaram resgate

Os Bombeiros do 3º Grupamento, em Corumbá, foram acionados na madrugada de hoje para capturar tamanduá mirim. O animal estava no bairro Santo Antônio, em Ladário.

Cachorros que são de uma casa onde o tamanduá passou começaram a latir e o acuaram para perto de um muro. A equipe conseguiu resgatá-lo sem ferimentos.

O animal foi solto na natureza ainda durante a madrugada por estar aparentemente sadio e apenas ter se perdido e entrado na zona urbana. O tamanduá mirim tem entre 47 e 77 centímetros quando está adulto e o peso varia entre 3,8 kg e 7 kg.

Outra equipe do 3º Grupamento também resgatou animal na sexta-feira (10). Por volta do meio-dia, moradores viram uma cobra de 1,5 metro na Rua José Fragelli, no bairro Nova Corumbá. O réptil subiu em uma árvore e os Bombeiros o retiraram para ser solto na mata nativa. Não foi divulgado qual tipo de cobra era.

VEJA VÍDEO DE UM DOS RESGATES