Animais Silvestres Bombeiros capturam duas jiboias

em campus de universidade Só no ano passado, cerca de 233 animais silvestres foram capturados

Duas jiboias foram encontradas na manhã de hoje dentro do campus da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), em Corumbá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, elas foram encontradas por um funcionário que realizava a limpeza do local, aos fundos do campus. Os animais mediam cerca de 1,5 metro de comprimento cada um.

De acordo com os bombeiros, nesta quinzena já foram capturados 11 animais silvestres, dentre eles a maioria foi de cobras. Já no ano passado, 233 animais também foram capturados e depois soltos na natureza.