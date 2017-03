Pronto Socorro Bebê de seis meses passa mal

depois de ingerir água sanitária Criança estava com lábios roxos, vomitou e foi socorrida

Bebê de seis meses foi socorrido por volta das 15h30 de ontem, depois de ingerir água sanitária e passar mal. Caso aconteceu em residência que fica no Bairro Universitário, na cidade de Corumbá.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a pessoa que cuidava da criança limpava a casa e deixou de lado, mas ao alcance do bebê, um balde com água sanitária diluída.

Ainda segundo os socorristas, ao perceber que a criança estava com os lábios roxos e que havia vomitado, a mulher acionou os bombeiros, que prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o bebê até o pronto socorro.