COMPARSA FUGIU Às escuras, ladrão é morto por policiais quando tentava furtar comércio Crime aconteceu na madrugada e criminoso confrontou militares

Ladrão, identificado como Robson Campos, 31 anos, morreu em confronto com policiais militares, na madrugada de hoje, quando tentava furtar loja comercial, localizada no cruzamento entre as ruas 13 de junho e Antônio João, em Corumbá.

Conforme Boletim de Ocorrência, policiais da Força Tática foram acionados com denúncia de que o estabelecimento era alvo de ação criminosa, por volta das 4h50min. Informações davam conta que dois ladrões, possivelmente, armados tinham invadido o prédio.

Policias foram verificar a situação e depois de vistoriar o primeiro andar, que estava todo revirado, subiram para o segundo. No local, foram recebidos a tiros que foram revidados. Tudo aconteceu às escuras, já que ainda era madrugada.

Com uso de lanternas, policiais constaram que o criminoso havia sido atingido por disparos. Identificado, Robson chegou a ser levado para hospital, contudo não resistiu. Com ele, foi apreendido revólver de calibre 32 e recuperada sacola com dinheiro que levaria da loja.

Segundo a polícia, o ladrão tinha extensa ficha criminal por roubo, furto, tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, desobediência e resistência. Robson agia com comparsa que conseguiu fugir por janela que dá acesso para telhado de vizinho.