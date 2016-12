Em mochilas Depois de perseguição, quatro homens

são presos com 72 quilos de cocaína Um dos comparsas foi identificado, mas está foragido

Homens de 51, 49, 42 e 31 anos, tentaram fugir, mas foram presos em flagrante com 72 quilos de cocaína. Fato aconteceu ontem à noite, na BR-262, em Corumbá.

De acordo com equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), policiais deram ordem de parada para as pessoas que ocupavam veículo Uno, no entanto, condutor desobedeceu e fugiu.

Durante perseguição, traficantes pararam o carro e abandonaram um dos integrantes na tentativa de despistar a polícia. Alguns quilômetros adiante, suspeitos pararam o Uno novamente e tentaram fugir, mas três foram alcançados e presos.

Militares fizeram buscas no carro, ocasião em que encontraram quatro mochilas contendo 46 pacotes de cocaína que totalizaram 72 quilos do entorpecente.

Dois deles revelaram que foram contratados para pegar droga em Corumbá e levá-la até Campo Grande em troca de R$ 5 mil. Também contaram que comparsa, fazia o serviço de batedor em caminhonete Ford Ranger. Batedor, que confessou participação no crime, foi preso na BR-262, entre as cidades de Miranda e Corumbá.

Comparsa abandonado pelos traficantes durante a fuga foi identificado e ainda não foi localizado.