Rio São Lourenço Após achar bote à deriva, bombeiros encontram corpo de trabalhador Homem identificado como Kaiki estava embriagado quando desapareceu

Corpo do trabalhador rural identificado apenas como Kaiki foi encontrado hoje de manhã no Rio Paraguai. O homem de 30 anos, se afogou no Rio São Lourenço, em Corumbá, no domingo quando saiu embriagado de uma fazenda e seguia para outra propriedade rural, em bote.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, afogamento aconteceu em região conhecida como Ilha do Alegre. Testemunhas relataram que o homem saiu de bote a motor de uma fazenda em direção a outra e não retornou. Na ocasião, ele estava embriagado.

Durante buscas por Kaiki, moradores da região encontraram o bote a deriva no rio. Equipe de bombeiros mergulhadores foi hoje, de avião, até o local de desaparecimento do trabalhador e encontrou o corpo por volta de 8h30, boiando.