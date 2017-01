Em corumbá Agepen substitui diretores

que foram presos em operação Nomeações foram publicadas hoje no Diáro Oficial do Estado

Em meio a uma crise institucional, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) confirmou hoje os dois diretores interinos para os presídios masculino de regime fechado e semiaberto de Corumbá.

No Estabelecimento Penal, o agente penitenciário da área de Segurança e Custódia, Mauro Augusto Ferrari de Araújo, foi o designado. Para o semiaberto, a nomeação foi de Domingos Sávio de Arruda. Os nomes deles constam no Diário Oficial do Estado, edição de hoje.

Mauro tem oito anos de carreira, é formado em educação física e tem mestrado em psicologia, além de diversos cursos de capacitação na área de segurança pública, entre eles o de gerenciamento de crises, planejamento estratégico, gestão e uso da informação.

Ele também foi chefe de equipe na Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande e atuou como professor em cursos de formação de novos agentes penitenciários, realizados em 2014 e 2016. Também foi colaborador em processos de avaliação de agentes.

Domingos Sávio é formado em história e tem especialização em gestão penitenciária. Ele tem 25 anos de experiência na Agepen e já respondeu aos cargos de chefe de vigilância, segurança e disciplina. Trabalhou na Máxima da Capital e no presídio fechado de Corumbá.

Na segunda-feira (23), Ricardo Wagner Lima do Nascimento e Douglas Novaes Vilas, respectivamente ex-diretores do regime fechado e semiaberto de Corumbá, foram presos na Operação Xadrez, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

A investigação do Ministério Público Estadual aponta que eles estão envolvidos em esquema de tráfico de drogas e corrupção. Comerciantes que são parentes de presos também foram detidos. O vereador eleito neste ano, Youssef El Sala (PDT) teve sua casa como alvo de mandado de busca e apreensão.