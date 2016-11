ENFRENTAMENTO Adolescentes se enfrentam com pedras

no meio de rua e são apreendidos Garotos foram flagrados por moradores se enfrentando com pedradas

"Guerra" entre adolescentes com pedras no meio de rua foi parar em delegacia. Cinco garotos com idades entre 15 e 17 anos foram apreendidos ontem, depois de se enfrentarem no conjunto Padre Ernesto Sassida, no Bairro Maria Leite, em Corumbá.

De acordo com informações do Diário Corumbaense, assustadas pessoas que se deparam com a troca de pedradas chamaram policiais militares para intervir na situação.

No local, foram encontrados cinco adolescentes, sendo um deles de 15 anos, dois de 16 e outros dois de 17 anos. Todos foram apreendidos e levados à Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso (Daiji).