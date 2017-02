Corumbá Adolescentes ficam feridos

depois de tiroteio em bairro Vítima foram levadas para atendido médico

Pelo menos dois adolescentes foram feridos a tiros no fim da noite de ontem (3), no bairro Nova Corumbá, em Corumbá. Uma das vítimas, de 17 anos, teve ferimentos no pescoço e no rosto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há informações do que motivou os tiros. O adolescente de 17 anos disse aos socorridas que não sabia quem havia atirado nele. Outro menino foi atingido na mão.

O caso está sendo apurado pela Polícia Civil da cidade. A reportagem tentou mais detalhes sobre o caso com a Polícia Militar de Corumbá, mas nenhuma ligação foi atendida.