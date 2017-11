SUSPEITOS FUGIRAM Adolescente tem celular roubado e acaba baleado em Corumbá Garoto foi atingido com tiro na perna mesmo após entregar aparelho

Adolescente de 16 anos foi baleado durante assalto na madrugada de hoje em Corumbá. Ele tinha acabado de entregar o celular para os ladrões quando foi atingido com tiro. O garoto estava com a namorada que não se machucou. Os assaltantes ainda não foram identificados.

Por volta de 0h25, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ocorrência na Rua Edu Rocha com a Colombo. Quando chegaram ao local encontraram o adolescente com ferimento na perna direita.

O garoto foi socorrido e levado para o hospital municipal. Aos bombeiros, ele contou que estava andando com a namorada quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto.

Eles entregaram os celulares e mesmo assim um dos criminosos disparou contra o garoto.