APREENDIDO Adolescente rouba duas pessoas

e é atingido por tiro quando fugia Polícia investiga se disparo foi acidental ou efetuado intencionalmente

Adolescente, de 17 anos, foi baleado depois de praticar dois roubos, na madrugada de hoje, no Centro da cidade de Corumbá.

De acordo com informações da Polícia Militar, a primeira vítima foi garoto, de 16 anos, que reagiu, mas, ainda assim, teve a corrente arrancada do pescoço, celular e dinheiro levados pelo menor infrator.

Momentos depois, o adolescente roubou motocicleta de jovem, de 19 anos. No entanto, a moto tinha sistema de alarme que foi acionado e cortou a passagem de combustível. O ladrão acabou caindo e quando tentava a fuga a pé quatro homens teriam corrido atrás dele, segundo informações apuradas por bombeiros. Neste momento, ele foi atingido por disparo, no lado direito do ombro.

O adolescente portava arma do tipo garrucha e ainda não se sabe se o tiro foi acidental. O grupo fugiu. O menor infrator foi apreendido e levado para atendimento médico em hospital.