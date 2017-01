CORUMBÁ Adolescente de 16 anos ataca

homem com golpes de faca Vítima, de 35 anos, sofreu corte no lado esquerdo da cintura

Adolescente, de 16 anos, foi apreendido depois de atacar homem, 45 anos, com golpes de faca. O caso aconteceu no Bairro Popular Nova, em Corumbá, na noite de ontem (30). O autor teria problemas psiquiátricos, segundo o site de notícias Diário Corumbaense.

Conforme informações, aparentemente sem motivos, a vítima foi surpreendida com facada na região da cintura, no lado esquerdo. Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram o homem até hospital da cidade. O adolescente fugiu quando viu bombeiros chegar, mas foi detido e também encaminhado para atendimento médico.