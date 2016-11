INGRATO Acolhido para se recuperar de cirurgia, homem agride ex e filha com socos Vítimas o aceitaram em casa para que ele pudesse se curar

Homem de 45 anos agrediu com socos a ex-mulher, de 51, e a filha, de 19, na noite de ontem (25) depois que as vítimas pediram para o suspeito sair de casa, em Corumbá. Ele havia passado por procedimento cirúrgico recentemente e estava na casa da mulher para se recuperar.

Combinado entre as vítimas e o homem, era que quando concluísse sua recuperação, ele deveria sair da casa, pois já estavam separados há quatro anos, segundo a Polícia Militar.

Mãe e filha foram à um supermercado e quando retornaram para preparar a mudança do já recuperado, ele se negou a sair do domicílio e começou a golpear a mulher com socos na cabeça.

Quando a jovem, filha do casal, tentou intervir, também foi agredida a socos. O homem também tentou enforcá-las e violência só parou quando familiares o seguraram.

Equipe militar foi acionada e prendeu o responsável pelas agressões. As vítimas foram levadas para o Pronto Atendimento Médico (PAM) para serem avaliadas.