Três Lagoas Identificado corpo encontrado em

estado de decomposição em matagal Vítima tinha várias passagens pela polícia

Corpo encontrado em estado avançado de decomposição ontem (13), era de Anderson Barbosa Bezerra, de 32 anos, que estava desaparecido desde a última semana (7), em Três Lagoas. Vítima foi reconhecida por um familiar.

De acordo com informações do JPNews, o corpo foi encontrado em uma estrada vicinal, na região da Cascalheira. Anderson tinha várias passagens pela polícia por furto e tráfico de drogas. Vítima estava desaparecida há uma semana e foi reconhecida por famíliares através de uma tatuagem do “Batman” no braço.

A perícia esteve no local e realizou os procedimentos de praxe. Anderson tinha uma perfuração na cabeça e corpo foi encaminhado até o Instituto Médico Odontológico Legal (Imol) para outros exames.