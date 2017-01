A esclarecer Corpo é encontrado boiando em rio e polícia investiga o caso Populares viram o cadáver e acionaram o Corpo de Bombeiros

Foi encontrado na manhã de hoje um corpo boiando no Rio Cachoeira no município de Maracaju. A vítima não foi identificada e polícia investiga o caso.

Segundo boletim de ocorrência, populares que passavam perto do local identificaram um cadáver no rio e acionaram a polícia.

Buscas foram realizadas ontem com a ajuda da equipe do Corpo de Bombeiros, mas nada foi encontrado. A equipe retornou as buscas na manhã de hoje e encontraram o corpo sem identificação e já em estado de decomposição.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Maracaju e será investigado.