Velório Corpo de Ruiter Cunha será levado em

avião de Campo Grande para Corumbá Cerimônia deve começar no início desta tarde

O corpo do prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha de Oliveira (PSDB), 53 anos, que morreu no início desta madrugada no Proncor, em Campo Grande, será transportado de avião, por volta das 10 horas. Familiares e assessores preparam o translado, com o objetivo de que o corpo chegue a Corumbá antes do meio-dia, para início do velório aberto à comunidade no Clube Corumbaense.

O Governo do Estado cedeu uma aeronave, mas a assessoria ainda não definiu se esta será a utilizada no translado. Também ainda não foi confirmado o horário e o local do sepultamento.

Ruiter havia sido submetido a uma cirurgia cardíaca de emergência por causa de uma dissecção aguda da aorta. Conforme nota oficial divulgada pela assessoria de comunicação da prefeitura, ele não resistiu ao pós-operatório e morreu seis horas depois, à 0h28 de hoje.

Segundo os médicos, Ruiter sofreu várias paradas cardíacas depois da cirurgia, o coração não voltou a bombear o sangue como deveria e a pressão arterial estava oscilante. O organismo não respondeu à operação, nem à medicação. Ele era atendido por equipe médica coordenada pelo cirurgião cardíaco João Jazbik Neto, no Proncor.

Ruiter estava no primeiro ano de sua terceira gestão como prefeito do município de Corumbá. Deixou esposa e dois filhos. No seu lugar, assume o vice-prefeito Marcelo Iunes, ex-vereador de Corumbá.