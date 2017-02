Felpuda

O Superior Tribunal Federal determinou que o Estado de Mato Grosso do Sul pague indenização para preso em Corumbá, “por ele ter ficado em presídio superlotado e em situação degradante”. Dentro desta ótica, pacientes do SUS que não recebem atendimento, moradores de rua, etc., etc... e extensa lista de cidadãos que não recebem serviços determinados pela Constituição poderão exigir seus direitos, né? Ester Figueiredo