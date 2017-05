BR-262 Homem é encontrado morto em

rodovia com sinais de tiros e facadas Suspeita é de que morte ocorreu há cinco dias

Homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã de hoje, na rodovia BR-262, próximo ao Distrito Indubrasil, em Campo Grande. As causas da morte não foram informadas pela polícia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a informação da vítima na rodovia foi repassada por pessoas que passavam pelo local. Conforme perícia, corpo estava em estado de decomposição e com sinais de tiros e facadas. De acordo com os peritos a morte teria ocorrido há cinco dias.

Ele foi encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para procedimentos de identificação.

Além da PRF, a Polícia Civil também esteve no local para apuração e o caso será investigado.