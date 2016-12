CUIDADO REDOBRADO Corpo de Bombeiros orienta moradores na queima de fogos no réveillon Alerta para os objetos vai desde a compra até o momento de utilização

Para que diversão não se transforme em transtorno ou dor de cabeça da população, o Corpo de Bombeiros pede cuidado no manuseio dos fogos de artifício na festa de réveillon, no próximo sábado (31). Cuidados, conforme unidade, deve se tomar no momento da compra.

“É importante procurar um local que esteja devidamente autorizado a comercializar este tipo de produto. Não é recomendado que as pessoas comprem de ambulantes ou clandestinamente, até porque comprando clandestinamente, o consumidor não terá acesso as dicas e orientações sobre o produto no rótulo. Verifique a data de validade, se estiver vencido não compre”, disse o tenente Alex Fernandes.

Os bombeiros recomendam observar o local onde os fogos serão soltos. Os espaços devem ser abertos, longe de fios de alta tensão. É necessário também manter distância mínima de 30 metros de edificações, veículos, pessoas ou animais.

UTILIZAÇÃO

Outro alerta dos bombeiros, é referente ao uso dos fogos. O excesso de confiança no momento de soltar é muito perigoso. Não é recomendado que as pessoas soltem fogos com as mãos, pois existem suportes específicos para isso. Caso ocorra algum incidente, o produto pode causar queimaduras ou ferimentos graves como laceração ou mutilação.

Caso o objeto venha à falhar, é recomendado que a pessoa aguarde uns segundos e jogue água no pavio para ter certeza de que tenha se apagado totalmente.

Para orientações e ocorrências, o Corpo de Bombeiros atende pelo número 193. As equipes ficam à disposição 24 horas por dia.