Batayporã Corpo de Bombeiros encontra corpo de pescador que sumiu em lagoa Ricardo foi encontrado a cerca de 10 metros do local onde se afogou

O corpo do pescador Ricardo Doloveti, de 38 anos, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros de Nova Andradina, por volta das 14h de hoje. O homem sumiu ao nadar em uma lagoa no município de Batayporã na tarde deste sábado (28).

De acordo com o site local Nova News, o corpo foi encontrado a cerca de 10 metros do local onde Ricardo sumiu e estava a cerca de cinco metros de profundidade. O comandante do Corpo de Bombeiros de Nova Andradina, o major Wellington Rodrigo de Lima Bento, disse ao jornal que cinco militares estavam na operação de resgate.

Familiares estavam no local acompanhando o trabalho dos Bombeiros que aguardam a chegada da equipe de Nova Andradina para realizar os procedimentos.

Buscas

A equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Nova Andradina retomou na manhã deste domingo, as buscas pelo corpo do pescador. Ele estava desaparecido desde a tarde de ontem. A vítima se afogou ao tentar subir na jangada que estava distante do barranco.

Ricardo pescava com dois amigos quando saiu do barranco a nado, na direção da embarcação que estava no meio da lagoa. Entretanto, ele começou se debater e gritou por socorro. Um dos pescadores se aproximou com o barco e chegou a segurá-lo pelo braço, mas Ricardo acabou afundando e não foi mais visto desde então.