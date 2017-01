Animais Em 15 dias, Estado tem 111 ataques

de abelha; média de 7 por dia Confira dicas para evitar ser atacado pelos animais

Ataques de abelhas em Mato Grosso do Sul têm aumentado nos último dias. Só na primeira quinzena do ano foram 111 chamados ao Corpo de Bombeiros, média de 7 ataques por dia em todo Estado. Os militares fazem alerta para evitar que os ataques resultem em vítimas.

Segundo os bombeiros, no mesmo período do ano passado foram apenas 59 ocorrências envolvendo abelhas, ou seja, 52 casos a mais nesse começo de 2017. Já o índice de vítimas em todo ano passado nos 1.579 casos foi de 1%.

Um fator que explica esse aumento das abelhas são as altas temperaturas registradas nos primeiros dias do ano. O calor denso e o desmatamento em zona rural fazem que os enxames migrem para a área urbana em busca de local fresco para a construção de suas colmeias. O calor também deixa as abelhas agressivas e agitadas.

Confira abaixo as recomendações de segurança do Corpo de Bombeiros para a população:

Caso visualize um enxame de abelhas em seu quintal, jamais tente fazer a remoção por conta própria, se afaste e ligue imediatamente para o telefone de emergência 193;

Atenção redobrada com as crianças e os idosos, oriente seus filhos para que não brinque próximo ao enxame e não jogue nenhum objeto nas abelhas;

Afaste os animais domésticos do enxame, qualquer barulho que eles façam, poderá irritá-las e desencadear um ataque;

Abelhas não gostam de barulho, se for realizar algum trabalho que necessite utilizar máquinas barulhentas ou usar equipamentos motorizados faça uma inspeção cuidadosa do local e tenha certeza de que não exista nenhum enxame próximo;

Ao se deparar com um enxame de abelhas em deslocamento, abaixe-se e se perceber que será atacado, corra, preferencialmente em zigue-zague;

Caso seja atacado, proteja das picadas o pescoço e o rosto, com a ajuda de uma camiseta ou outra vestimenta;

Pessoas comprovadamente alérgicas devem evitar caminhadas em locais próximos a matas;

Mantenha a calma, não faça movimentos bruscos perto do enxame, evite bater nas abelhas, lembre-se: As abelhas têm o instinto natural de defender as colmeias, e certamente irão atacar caso identifiquem alguma ameaça;