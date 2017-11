BR-163 Conversão em rodovia pode

ter matado motorista de Uno Acidente aconteceu no km 408, perto de Nova Alvorada do Sul

Depois de uma manobra arriscada, motorista de Fiat Uno branco bateu no eixo traseiro de carreta e morreu. O acidente foi na BR-163, km 408, no trevo de saída do pátio de um posto de combustível, já na noite de sexta-feira (10).

A carreta estava carregada com 50 toneladas de peças para implementos agrícolas. O condutor dela nada sofreu e o veículo teve avarias.

O Fiat Uno ficou completamente destruído e capotou, saindo da rodovia. As placas do carro são MWB 5165, de Campo Grande. O nome do motorista não foi divulgado.

O site Alvorada Informa divulgou que o carro seguia no sentido Campo Grande a Nova Alvorada do Sul. A vítima morreu no local e não houve chance de equipe de resgate salvá-lo.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e identificou que o motorista do Uno fez uma conversão na rodovia que pode ter ocasionado o acidente. A perícia criminal de Campo Grande realizou levantamentos e laudo será entregue na Polícia Civil.

O delegado Roberto Faria também disse ao Alvorada Informa que a manobra arriscada feita pelo condutor do veículo de passeio elevou o risco para que ocorresse a colisão.

A rodovia precisou ser sinalizada para evitar novas colisões e permitir que outros carros pudessem trafegar. O Volvo/FH 440, com placas de Caxias do Sul, foi liberado depois da perícia.