Perkons Contrato de R$ 25 mi com empresa que monitora radares é prorrogado Até metade do ano passado, empresa não fazia tudo que estava previsto

O Governo do Estado prorrogou por mais um ano contrato que mantém desde 2014 com a empresa Perkons S/A, responsável pelo monitoramento eletrônico de lombadas e radares em todo Mato Grosso do Sul. A empresa que por ano recebe R$ 25,5 milhões dos cofres públicos, já chegou a ter os valores sem fazer tudo que estava previsto em contrato.

A prorrogação por mais 12 meses foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado (DOE) com assinatura do presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Gerson Claro, e com isso o contrato passa a valer até dia 31 de dezembro de 2017.

O contrato anual passou a custar, há 1 ano, R$ 25.581.539,64, por mês R$ 2.131.794,97. Mas entre os meses de dezembro de 2014 e 2015 o contrato previa pagamento de R$ 22.840.660,44, ou seja, R$ 1.903.388,37 mensalmente.

Porém, alguns dos serviços previstos na homologação da licitação, que ocorreu no no dia 2 de dezembro de 2014, ainda não estavam em funcionamento até alguns meses atrás.