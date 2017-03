SOB AMEAÇAS Contratado para guinchar Corolla, motorista é surpreendido por assaltantes Roubo envolveu quatro criminosos e nenhum deles foi preso

Motorista viveu momentos de pavor nas mãos de assaltantes, ontem (6), na região de divisa com o Paraguai. O homem, de 51 anos, foi contratado em Amambai para guinchar Corolla até Mundo Novo, porém, no meio do caminho, foi surpreendido por criminosos e teve o caminhão roubado.

De acordo com Boletim de Ocorrência, a vítima trabalha para empresa de transporte. Por volta das 20h de ontem, foi informada pelo patrão que pessoa havia solicitado transporte de Corolla - que estava com problemas mecânicos, até o município de Mundo Novo.

Acompanhado do suposto cliente, o caminhoneiro foi até o endereço onde o automóvel estava – distante cerca de 25 quilômetros de Amambai. No local, outros dois homens estavam à espera.

O Corolla foi colocado no caminhão e, durante o trajeto, um dos criminosos pediu que o motorista parasse, pois precisava fazer ligação. Ao estacionar, na mira de pistola, foi surpreendido pelo roubo.

A vítima foi colocada dentro do Corolla, acompanhada por um dos ladrões, e mantida amarrada. Enquanto isso, os outros dois criminosos seguiram no caminhão. Conforme relatos, a todo instante o caminhoneiro sofreu ameaças de morte, no entanto não foi agredido.

CATIVEIRO

Depois de percorrerem alguns quilômetros, pararam em estrada sem pavimentação, onde a vítima suspeita que fosse a divisa com o Paraguai. Enquanto dois assaltantes seguiram com os dois veículos para o país vizinho, o caminhoneiro permaneceu no local improvisado para cativeiro com o terceiro criminoso. Em seguida, chegou de motocicleta o quarto integrante do grupo que os fez companhia durante cerca de três horas.

Depois desse período, a vítima foi abandonada em rodovia e pediu socorro. Os assaltantes pareciam ser paraguaios e jovens. Nenhum suspeito foi identificado. O caminhão não tem seguro e aparelho de rastreamento estava desligado desde dezembro do ano passado.