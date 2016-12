775 mil pacotes Contrabandista é preso com carga de cigarro avaliada em R$ 2,3 milhões Homem revelou que produto seria entregue em Rondonópolis (MT)

Contrabandista de 39 anos foi preso ao ser surpreendido por equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando carga de 775 mil carteiras de cigarros, avaliada em R$ 2,3 milhões. Flagrante aconteceu no final da tarde de ontem, na BR-163, na cidade de Coxim.

Policiais faziam trabalho de fiscalização na rodovia, quando suspeitaram de carreta bitrem, placas de São Paulo, estacionada na margem da BR. Durante vistoria no veículo, agentes encontraram 42,5 mil pacotes de cigarros em um reboque e mais 35 mil em outro, totalizando 775 mil carteiras do produto contrabandeado do Paraguai.

Motorista disse aos policiais que recebeu a carga em Dourados e a levaria para a cidade de Rondonópolis (MT). Pelo transporte, ele receberia R$ 5 mil. Contrabandista foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Coxim, enquanto os cigarros foram apreendidos e levados para a Receita Federal.