ABANDONO DE INCAPAZ Conselho Tutelar resgata crianças de 1 e 3 anos trancadas em casa, sujas e com fome Denúncia anônima fez conselheira ir até local e constatar o fato

Denúncia anônima recebida pelo Conselho Tutelar de Terenos fez com que conselheira comparecesse na manhã de hoje, na Rua Joaquim Honostorio de Rezende, Bairro Residencial Candida Maria de Rezende, para resgatar duas crianças, de um e três anos, que estavam abandonadas em casa sozinhas, sujas e com fome.

Conforme boletim de ocorrência, o caso foi registrado como abandono de incapaz, já que, ao chegar no local a equipe constatou a veracidade da denúncia. Na residência também foram encontrados vários objetos que poderiam colocar as crianças em risco, como, ventilador de chão sem a proteção da hélice, fios de eletricidade expostos e faca ao alcance delas.

Além do perigo que os menores corriam, no chão da casa foram encontradas fraldas descartáveis sujas e falta de ventilação, com apenas uma janela aberta tornando o local totalmente insalubre. Para entrar no imóvel foi necessário arrombar a única porta de acesso.

As crianças foram resgatadas, levadas ao abrigo municipal e deixadas aos cuidados da coordenadora. Pessoas próximas a residência disseram que a responsável saiu por volta das 20h de ontem e não tinha retornado até o registro da ocorrência, que se deu às 11h22min de hoje.

Ambas estavam sujas de urina, fezes e com fome. Para a conselheira, disseram que a mãe tinha saído à noite para ganhar dinheiro.