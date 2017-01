FESTA DE FIM DE ANO Confusão em lanchonete termina com adolescente morto e jovem ferido A polícia já tem informações sobre o suspeito, mas ele ainda não foi preso

Adolescente de 17 anos morreu e jovem, 22, ficou ferido depois de serem atingidos por tiros, na madrugada de hoje, em Itaquiraí. A polícia já tem informações sobre o suspeito pelo crime, mas ele ainda não foi preso.

Conforme as informações preliminares da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 5h em lanchonete da cidade. O garoto morreu antes mesmo da chegada do socorro e ainda não há informações sobre a quantidade de tiros que o atingiram ou o calibre da arma usada no assassinato.

O outro rapaz foi socorrido e levado, em estado grave, para hospital de Dourados.