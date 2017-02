TERENOS Confusão em bar termina com homem esfaqueado; ninguém foi preso Suspeito pelo crime foi identificado, mas conseguiu fugir do local

Briga em bar do Jardim Alto Belém terminou com homem esfaqueado, na noite de ontem, em Terenos. O suspeito pelo crime já foi identificado pela polícia, mas ainda não está preso.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 22h30min, a vítima estava no estabelecimento com a esposa, quando o suspeito começou uma discussão e acertou o homem com golpe na axila. O motivo da briga não foi informado.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas o agressor tinha fugido do local em motocicleta. O outro homem foi socorrido e levado à Santa Casa em Campo Grande. Não há informações sobre o estado de saúde dele.