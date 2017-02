Felpuda

Figurinha que se acha o rei dos votos, hoje, no sereno, já começou a entender o significado da velha máxima de que “na porta de político sem poder, a grama cresce viçosa (ninguém pisa, porque não recebe visitas)”. Até mesmo o seu ex-fiel escudeiro está falando “cobras e lagartos” do dito-cujo. O “mundo do faz de conta” deve ter ficado num dos milhares de buracos das ruas de Campo Grande. Ester Figueiredo