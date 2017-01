BR-163 Condutor tenta ultrapassagem,

colide em caminhão e quatro morrem Apenas um passageiro foi socorrido com vida e encaminhado ao hospital

Quatro pessoas morreram e uma ficou em estado grave em acidente de trânsito que aconteceu por volta das 7h de hoje. Colisão provocada por condutor que teria feito ultrapassagem indevida foi no km 666 da BR-163, entre as cidades de Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel do Oeste.

De acordo com Coxim Agora, veículo modelo Gol, placas de Campo Grande e ocupado por quatro pessoas seguia em direção a Rio Verde, quando condutor tentou ultrapassar outro veículo, mas colidiu de frente com caminhão, placas de Iepê (SP), que seguia na pista contrária.

Por conta do impacto, a porta do caminhão abriu, motorista caiu na pista e morreu esmagado pelo eixo traseiro do veículo. Condutor e dois passageiros do carro de passeio também morreram no local.

O passageiro do Gol que sobreviveu ao acidente foi socorrido por equipe do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da concessionária CCR MS Via e encaminhado para hospital em Rio Verde. Seu estado de saúde é considerado grave.