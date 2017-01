BR-163 Condutor perde controle da direção

em aquaplanagem e carro capota Acidente aconteceu entre Rio Brilhante e o Distrito de Prudêncio Thomaz

Condutor de 38 anos ficou ferido depois de perder controle da direção durante aquaplanagem e veículo capotar. Acidente de trânsito aconteceu no final da tarde no km 331 da BR-163, entre a cidade de Rio Brilhante e o Distrito de Prudêncio Thomaz.

De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, homem conduzia veículo modelo Celta, placas de Campo Grande, pela rodovia, quando carro saiu da pista e capotou em uma das margens. Chovia no momento do acidente e principal suspeita é de aquaplanagem.